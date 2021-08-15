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التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر أغسطس

الأحد، 15 أغسطس 2021 01:00 ص
التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر أغسطس تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعىُ، إعتبارا من اليوم الأحد صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
وعلى جانب أخر يستمر بنك ناصر الاجتماعى، فى  صرف  معاشات أغسطس الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.  
 
وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 

التضامن

تكافل وكرامة

طرق صرف تكافل وكرامة

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