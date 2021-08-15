استمع إلى أغنية و"خاصمنى يازمانى" على أنغام المزمار البلدى.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

قدمت فرقة الريس أنو أبومشعل، للمزمار البلدى، التى تتواجد على الساحة لأكثر من 25 عاما تحيى تراثنا الجميل، على أنغام المزمار البلدى أغنية" وخاصمنى يازمانى" تتر المسلسل الشهير ذئاب الجبل كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودى وغناء على الحجار.

نسِّينى اللى جرالى.. فى العمر الأوَّلانى.. يازمان حنون وغادر أنا مين؟ ما تشوفنى تانى.. الواد أبو ضحكة وخاصمنى يا زمانى.. وارجع صالحنى تانى" تطلع.. م القلب الأخضرانى.. واللى زارع فى صوته.. فدَّان ورد وأغانى.. مالى دِبْلِتْ وُرُودِى.. وكاس همَّك سقانى.. وأنت مزمزم قيودى "

وقال الريس" أنور أبو مشعل" مقيم كفر الزقازيق البحرى محافظة الشرقية، أن فرقته متواجدة بالساحة منذ 25 عاما وتعلم المهنة من شقيقه الأكبر وفرقته مكونة من "تامر ابو عبده" عازف أول مزمار أول و"جمال أبو عادل" عازف مزمار أول و"رامى أبومحمد" ضابط ايقاع.

وأردف قائد الفرقة: أن الوجه البحرى والصعيد أكثر فئة تحب الطبل والمزمار البلدى، وإن فرقته جابت كافة محافظات مصر، وإن الطبل والمزمار اختلف كثيرا عن زمان حيث يوجد تطور فى الآلات، لكن محبيه زمان أكثر من الوقت الحالى، والمناسبات التى يتم دعوة فرقته إليها زفة نقل عفش عروسة، والحنة والطهور والنجاح، وفى نهاية اللقاء عزفت الفرقة على أنغام المزمار العديد من الأغانى التراثية.