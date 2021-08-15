"اتخانقوا على مصروف المنزل" زوج يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من موقع جريمة قتل زوجة على يد زوجها بمنطقة مساكن طابا دائرة قسم اول بنها بمحافظة القليوبية، لخلافات أسرية على مصروف المنزل، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة، و5 طعنات بالصدر.

وأكد جيران الزوجين بالمنطقة، أن الزوجين من أسرتين مسالمتين ولم يتوقعوا أن يحدث هذا بينهما يوما ما، موضحين ان الخلافات بينهما كانت كأى خلافات بين زوجين ويتم تدراكها بعد ذلك، إلا أنه اليوم فوجئوا بانطلاق صريخ من منزلهم بالمنطقة وعندما تدخلوا لتدارك الواقعة وجدوا الزوجة غارقة فى دمائها.

وكانت نيابة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، انتقلت لموقع جريمة قتل زوج لزوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، لمعاينتها ورفع البصمات، وتمثيل الزوج لجريمته، وذلك بعدما قام بتسليم نفسه بعد ارتكابه الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط زوج قتل زوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة قسم أول بنها، لخلافات زوجته علي مصروفات المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين زوجين لخلافات على مصروفات المنزل، وتطورت هذه المشاجرة لقتل الزوج لزوجته.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد ح م", 32 سنة، سائق، وزوجته "ه س ع", 26 سنة، ربة منزل، لخلافات أسرية علي مصروفات المنزل، تطورت هذه المشاجرة لقيامه بقتلها.