إنشاء جناح بمدرسة طرشوب الإبتدائية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال هانى الجويلى رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أنه يتم المتابعة المستمرة للتوسعات الإنشائية بمدرسة طرشوب الابتدائية، حيث جارى إقامة جناح جديد بالمدرسة على مساحة 165 مترا لاستيعاب الكثافة الطلابية.

وأضاف الجويلى لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل فى إنشاء مدرسة جابر سليم الابتدائية، وكذلك تنفيذ شبكة الصرف الصحى بقرية زاوية الناوية، وذلك فى إطار المتابعات الميدانية للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض مركز ببا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هانى الجويلى برفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بشوارع وأحياء وساحات المدينة، فضلًا عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروى جزيرة ببا وسدس وطنسا بنى مالو وصفط راشين وقمبش، وتمهيد الطرق الترابية بين القرى التابعة، والتى على إثرها 100 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة، علاوة على تحرير عدة محاضر لمخالفات بيئية وإشغال طريق.