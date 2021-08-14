5 أغذية قلل من تناولها لمنع الزهايمر وتدهور الذاكرة.. أهمها الأطعمة المقلية

كتبت أمل علام

كشف موقع "ديلى إكسبريس"، عن أنه من المقرر أن ترتفع معدلات الخرف بشكل كبير خلال العقود المقبلة مع تقدم السكان في جميع أنحاء العالم، ولا تزال الأبحاث تشير إلى أن الإجراءات التي تتخذها في وقت مبكر يمكن أن تقلل من خطر التدهور المعرفي، وحددت إحدى الدراسات "أهم عامل غذائي في تقليل مخاطر ضعف الإدراك".



الاصابة بالخرف

وقال الموقع، إن هناك حوالي 10 ملايين حالة جديدة من الخرف بالعالم، وهو مصطلح عام لمجموعات من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ كل عام، يصف المصطلح الأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ، مثل فقدان الذاكرة والارتباك، تبدأ الإعاقات المعرفية بشكل خفيف في البداية ولكنها تصبح مدمرة للغاية في المراحل اللاحقة، لحسن الحظ، تم إحراز تقدم في فهم كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة.



الخضروات وعلاقتها بمرض الزهايمر

وتوجد عدد من الدراسات حول فوائد الالتزام بنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط لمنع تدهور الدماغ.

وأشار الموقع إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تختلف باختلاف البلد والمنطقة، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات، لكنها بشكل عام غنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، عادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.



اطعمة تعزز الذاكرة

ركزت معظم الدراسات على الفوائد الإجمالية للنظام الغذائي، لكن دراسة واحدة تعمقت في المكونات المحددة التي تساعد.

واستشهدت هارفارد هيلث بدراسة أجراها باحثون في المعاهد الوطنية للصحة قامت بتقييم أنماط حياة أكثر من 7750 مشاركًا تابعوا لمدة 5 إلى 10 سنوات.

قام المشاركون بملء استبيانات لتحديد عاداتهم الغذائية، وخضعوا لاختبارات معرفية للذاكرة واللغة والانتباه عبر الهاتف، لقد استخدموا هذه البيانات لتحديد العوامل الغذائية الأكثر أهمية في تقليل خطر إصابتك بالضعف الإدراكي، بالإضافة إلى العوامل الغذائية الأكثر أهمية في تقليل خطر التدهور المعرفي.

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية للقلب، هناك بعض الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بتدهور الدماغ.



سمك السالمون غنى بالبروتين ويعزز ذاكرتك

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)

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، هناك 5 أطعمة يجب تجنبها أو الحد منها لمساعدة عقلك

1. الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة (مرة في الأسبوع)

2. الجبن (مرة في الأسبوع)

3. اللحوم الحمراء (أقل من 4 مرات في الأسبوع)

4.المعجنات والحلويات (أقل من 5 مرات في الأسبوع)

5. زبدة (أقل من ملعقة واحدة في اليوم)، وهذه التوصيات أكثر تحديدًا من إرشادات الأكل الصحي المعتادة".

بالإضافة إلى تحسين النظام الغذائي، يجب أن تحافظ على نشاطك البدني لمنع تدهور الدماغ.

وأشار الموقع الى أنه "من بين جميع التغييرات في نمط الحياة التي تم دراستها، يبدو أن ممارسة التمارين البدنية بانتظام هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالخرف"، وفقًا لتقرير جمعية الزهايمر (AS).

أفادت العديد من الدراسات التي تبحث في تأثير التمارين الهوائية (التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب) لدى البالغين في منتصف العمر أو كبار السن عن تحسن في التفكير والذاكرة، وانخفاض معدلات الخرف.

ووفقًا لتقارير جمعية الزهايمر AS، يُظهر الجمع بين نتائج 11 دراسة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف بنحو 30%، بالنسبة لمرض الزهايمر على وجه التحديد، تم تقليل الخطر بنسبة 45%.