اليوم السابع
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مهووس البرجر يدخل موسوعة جينيس.. أكل 32340 ساندويتش منذ عام 1972.. فيديو

السبت، 14 أغسطس 2021 05:43 م
مهووس البرجر يدخل موسوعة جينيس.. أكل 32340 ساندويتش منذ عام 1972.. فيديو

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32340  ساندويتش برجر تناولها رجل أمريكى خلال 49 عاما، بدأت منذ عام 1972، فدخل موسوعة جينيس العالمية، فى عام 1999 كان دونالد جورسك قد أكل 30 ألف ساندويتش وأصبح واحدا من أكثر آكلى شرائح البرجر.

وقبل هذا الوقت كان الرجل الأمريكى يتناول وجباته المفضلة من البرجر، لكنه بدأ فى الاحتفاظ بإيصالات الوجبات منذ 17 مايو 1972 عندما اشترى سيارته الأولى وحينها كان يتناول فى اليوم 9 ساندويتشات.

"جورسك" الذى لا يعتبر البرجر ألذ وجبة طعام في العالم، قالت زوجته "ماري" لوسائل الإعلام: إنه لم يخبرها بهوسه بشرائح البرجر عندما قابلته فى المرة الأولى لكنها اكتشفت الأمر فيما بعد.

الغريب فى الأمر، أن ما أكله "جورسك" البالغ من العمر 64 عاما لم يصبه بمشاكل صحية، فبعدما أجرى فحوصات طبية فوجئ الأطباء بانخفاض مستوى الكولسترول لديه، وبأن ضغط دمه طبيعي جدا.

أما هو فكشف أنه يحافظ على صحته ويحرص على خلو وجباته من البطاطس المقلية بالزيت، والمشي لمسافات طويلة كل يوم.


البرجر

مهوس البرجر

جينيس

موسوعة جينيس

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