اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"طالبان" تستولى على مروحية خلال محاولة مسئولين حكوميين الفرار بها

السبت، 14 أغسطس 2021 11:00 م
"طالبان" تستولى على مروحية خلال محاولة مسئولين حكوميين الفرار بها مقاتلو حركة طالبان
كتب وكالات

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اعترض مقاتلو حركة "طالبان" مروحية "مى – 17" فى مطار مدينة هيرات الأفغانية لدى محاولة مسؤولين حكوميين الفرار بها من المدينة التى سقطت فى يد الحركة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأشار موقع "فوينيى أوبزريفاتيل" الروسى، إلى أن "المسؤولين الحكوميين أرادوا الفرار من المدينة بعد أن أصبحت تحت سيطرة "طالبان"، لكن المسلحين تمكنوا من اعتراضهم قبل إقلاع المروحية مباشرة".

 

وأظهرت مشاهد على الإنترنت "مسلحين بملابس داكنة يقتربون من طائرة الهليكوبتر أثناء استعدادها للإقلاع".

 

وأضاف الموقع: "انتهى الأمر باغتنام "طالبان" العديد من طائرات الهليكوبتر العسكرية متعددة الأغراض من طراز "مي-17" صالحة للاستخدام بكامل طاقاتها فى وقت واحد، فيما لم يتم تحديد عددها، فيما يمكن رؤية طائرتين على الأقل فى الفيديو المنشور".

 

وأفادت الأنباء بأن "طالبان" سيطرت على عواصم عدة مقاطعات أخرى واقتربت من العاصمة الأفغانية كابل.

 

 


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