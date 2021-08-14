دراسة إيطالية: مستخلص الطماطم يمنع نمو سرطان المعدة

كتبت إيناس البنا

تشتهر الطماطم بنكهتها الغنية والرائعة، وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، فهى مصدر غذائي أساسي للليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مرتبط بمجموعة متنوعة من المزايا الصحية، بما في ذلك انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وجدت دراسة حديثة وفقا لموقع " thehealthsite " أن مستخلصات الطماطم قد تم اكتشافها لقمع التطور والاستنساخ الخبيث لخلايا سرطان المعدة في بحث حديث مما يمهد الطريق لعلاجات جديدة لهذا المرض المميت، وفحصت الدراسة مستخلصات الطماطم الكاملة لقدرتها على مكافحة خطوط خلايا سرطان المعدة.

مستخلص الطماطم يمنع ويعالج سرطان المعدة

قالت دانييلا بارون الباحثة في مركز أبحاث الأورام في Mercogliano (CROM) في إيطاليا ، بعد تحليل مستخلصات الطماطم لقدرتها على معالجة خطوط خلايا سرطان المعدة ، وجد الباحثون أن مقتطفات من أصناف معينه من الطماطم كانت قادرة على تثبيط نمو واستنساخ الخلايا الخبيثة للسرطان.

وفقًا للنتائج، أوقف العلاج الذي أعاق قدرة الخلايا السرطانية على الإنتقال وإصابة خلايا جديدة وتسبب في النهاية موت الخلايا السرطانية.

قال أنطونيو جيوردانو، الأستاذ في جامعة سيينا في إيطاليا، "تحث نتائجنا على مزيد من التقييم للاستخدام المحتمل لمغذيات معينة ليس فقط في وضع الوقاية من السرطان ولكن أيضًا كإستراتيجية داعمة جنبًا إلى جنب مع العلاجات التقليدية."

أضاف بارون أنه في مراحل مختلفة من الورم ، قد يكون للأنواع المختلفة تأثيرات مميزة، على الرغم من دراسة مكونات الطماطم المختلفة في البيئات التجريبية لقدرتها على منع نمو الورم ، فقد نظرت بعض الدراسات في تأثيرات الطماطم ككل.

ما هو سرطان المعدة؟

سرطان المعدة هو نوع من السرطان يبدأ في المعدة وينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويُشار إلى سرطان المعدة أحيانًا بسرطان المعدة ، ويمكن أن يحدث في أي منطقة من المعدة

سرطان المعدة هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، وفقًا للتقرير ، وقد تم ربطه بالعوامل الوراثية ، وعدوى هيليكوباكتر بيلوري (عدوى بكتيرية تسبب التهاب المعدة ، ومرض القرحة الهضمية ، وأنواع معينة من سرطان المعدة) ، و عادات الأكل مثل الأطعمة المدخنة والمالحة.

أعراض سرطان المعدة

قد تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة لسرطان المعدة ما يلي: