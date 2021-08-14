دايت لمرضى السكر..8 نصائح لإنقاص الوزن من غير مشاكل صحية

كتبت ميرفت رشاد

يعد الوزن الزائد من أكثر المشاكل المزعجة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة إذا كنت من المصابين بداء مرض السكرى، ففقدان الوزن يعزز صحتك بشكل كبير فهو يحسن من مستويات السكر فى الدم ويخفض ضغط الدم المرتفع وخطر الإصابة بأمراض القلب وحتى كمية الأدوية التي تتناولها، ولكن إذا كنت تعانى من صعوبة في إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، فإن أخصائية التغذية أندريا دن، كشفت عن 8 نصائح حقيقية ومجربة لإنقاص الوزن بحسب ما نشره موقع " clevelandclinic".

1. خطط الأكل المنظمة

اتبع خطط الأكل المنظمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، ابحث عن وجبات في نطاق 220 إلى 300 سعرة حرارية، يمكنك تناول حصة إضافية من الخضار أو الفاكهة أو منتجات الألبان معهم مع الالتزام بعدد السعرات الحرارية الخاصة بك.

2.تناول الخضروات والفاكهة

بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تختاره ، فإن تناول الفواكه والخضروات أمر لا بد منه ، واحصل على خمس حصص على الأقل يوميًا من الوجبات الخفيفة، فقط كن حذرًا جدًا من الخضروات المعلبة فهى تحتوى على نسبة أعلى من الصوديوم وكميات سكر أعلى بسبب الشراب، ابحث عن الخضار المعلبة المكتوب عليها "لا يوجد ملح مضاف" والفاكهة المعبأة في عصير أو ماء 100٪.

3. الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة بدلًا من الحبوب المكررة، وتجنب أو قلل من الأطعمة المعبأة في علب ، والأطعمة المقلية أو التي تحتوي على صلصات ثقيلة، اختر الحبوب والخبز التي تحتوي على القليل جدًا من السكريات أو بدون سكريات مضافة.

4. شرب الماء

اجعل الماء هو المشروب الأساسى، فشرب الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا والشاي المثلج وعصير الفاكهة لن يفيدك.

5. تنمية العادات الصحية

قد يكون إصلاح نمط حياتك أمر صعب ولكن القيام بذلك تدريجياً يجعله أسهل، جرب تنمية عادة صحية جديدة في كل مرة، مثل:

اشرب الماء بدلًا من شرب المشروبات الغازية السكرية.

ابدأ بتناول وجبة فطور صحية.

تمرن 10 دقائق في اليوم.

6.ممارسة الرياضة

ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة تسرع عملية التمثيل الغذائي وتسرع من فقدان الوزن.

7. ضبط الأدوية الخاصة بك

أكدت أخصائية التغذية " دن" على أهمية التحدث إلى الطبيب قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي، موضحة أن بعض أدوية السكري تسبب زيادة الوزن، وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 وتتناول الأنسولين أو أي دواء آخر يخفض نسبة السكر في الدم ، فقد تكون عرضة لخطر مشكلات انخفاض نسبة السكر في الدم إذا غيرت نظامك الغذائي دون تعديل دواء السكري الخاص بك.

8.المتابعة مع أخصائى تغذية

إنقاص الوزن لا يتعلق فقط بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية، تلعب الهرمونات وعلم الوراثة والنوم والأدوية والتوتر دورًا فى ذلك، إذا كنت تواجه مشكلات في إنقاص الوزن ، فتابع مع طبيبك أو اختصاصي تغذية معتمد لإعداد خطة صحية لإدارة الوزن.