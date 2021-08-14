تشديد إجراءات كورونا بامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ (20314) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (82) لجنة بالإدارات التعليمية الثمانى بالإضافة لثلاث لجان أخرى إحداها للصم والثانية للمكفوفين والثالثة للمهنى .

واشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فىىبيان صادر اليوم أن وكيل الوزارة قد اصدر تعليماته لمديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، والتباعد الاجتماعى الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وفى سياق متصل أكد مدير المديرية أن الطلاب الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحان التكميلى قد أدُّوا امتحاناتهم فى الرابع والخامس من أغسطس الجارى كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهى يوم الخميس الموافق 19 من أغسطس الجارى وفق الجداول المعلنة.