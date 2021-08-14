بايدن: 5 آلاف جندى سيصلون أفغانستان.. وهروب القائد عطا نور مع عبدالرشيد دستم

رامى محيى الدين

قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها إن القائد الأفغانى عطا نور يؤكد نبأ هروبه من أفغانستان مع عبد الرشيد دستم.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن هناك 5 آلاف جندى أميركى سيصلون أفغانستان للقيام بعمليات إجلاء للأميركيين.

وأحكمت حركة طالبان قبضتها على مناطق شمال أفغانستان بعد أن سيطرت السبت على مدينة مزار شريف، وفق ما أعلن مسؤول محلى أفاد أيضا بأن قوات الأمن فرت نحو الحدود مع أوزبكستان، وفق كالة الأنباء الفرنسية.

ومزار شريف هى عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان، وآخر معاقل الحكومة فى الولايات الشمالية. وتضاربت الأنباء سابقا حول الهجوم الذى شنته الحركة المتطرفة على المدينة.

وقال أفضل حديد رئيس المجلس المحلى بإقليم بلخ "طالبان سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودى.

وتابع قائلا "جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار (شريف)" على الرغم من استمرار الاشتباكات المتفرقة فى منطقة واحدة قرب وسط المدينة.