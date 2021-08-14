اليابان: إطلاق إنذار طوارئ بأمطار غزيرة محتملة غربي البلاد

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فعلت السلطات اليابانية أعلى حالة تأهب للطوارئ بمحافظات ساجا، وناجاساكي، وفوكوكا، وهيروشيما، غربي البلاد للإنذار من هطول أمطار غزيرة محتملة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /لسبت أن مسئولي الطقس يدعون المقيمين إلى الاستعداد لمواجهة كوارث محتملة، بما في ذلك انزلاقات أرضية وفيضانات، مشددين أنه يتعين على الأشخاص فعل كل ما هو ضروري لحماية أنفسهم.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مجموعة من السحب المطيرة فوق عدة مناطق وكذلك محافظة "ناجانو" تتسبب في سقوط كميات قياسية من الأمطار، كما يطبق في الوقت الحالي تحذير إخلاء من المستوى الخامس - وهو أعلى إنذار ممكن - لأكثر من 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء سبع محافظات.