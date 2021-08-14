الرئيس الأمريكى يجيز تقديم مساعدة فورية لمواجهة زلزال هايتى

كتب وكالات

قال مسؤول فى البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركى جو بايدن أجاز تقديم مساعدات فورية لهايتي، بعد الزلزال المدمر الذى ضربها قبل ساعات، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضاف المسؤول أن بايدن أجاز تقديم الولايات المتحدة مساعدة فورية وعين سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منسقة للجهود فى هذا الشأن.

و أكد رئيس وزراء هايتى أرييل هنرى، سقوط ضحايا بشرية وحدوث "أضرار فادحة" فى مناطق بلاده التى تعرضت لزلزال مدمر اليوم السبت.

وكتب هنرى على حسابه فى "تويتر": "أعرب عن تعازى لأسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذى خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية فى عدد من مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء الزلزال بأقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس، وأنه وجه الفريق الحكومى باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

ولفت إلى أنه يتوجه الآن إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى "التضامن والوحدة فى مواجهة الوضع الدراماتيكى الحالي".

وجاءت هذه التغريدات على خلفية إصدار هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الحكومية (USGS) إنذارا أحمر أكدت فيه أن هناك مخاوف من سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال فى هايتي.