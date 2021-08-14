التشيك تجلي دبلوماسييها من أفغانستان في ظل تدهور الوضع الأمني

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أعلنت وزارة خارجية التشيك، اليوم السبت، إجلاء دبلوماسييها من العاصمة الأفغانية كابول، بسبب تدهور الأوضاع في البلاد تزامنا مع تقدم حركة طالبان عسكريا ضد الحكومة المركزية في كابول.

وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك في تصريحات صحفية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "الوضع في أفغانستان يتدهور واضطررنا لاتخاذ قرار بنقل دبلوماسيينا إلى مطار كابول الدولي بناء على نصيحة سفيرنا في كابول ومعلومات حصلنا عليها من حلفائنا".

وتبعت التشيك في هذا الإجراء عدة دول أوروبية أجلت بالفعل مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان، تزامنا مع التقدم العسكري الذي تحرزه حركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.