الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين: والدتى كانت تذاكرلى بسبب إعاقتى البصرية

قدم اليوم السابع بثا مباشر من منزل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد الأول على الجمهورية كفيف، إنه ولد كفيف البصر، مشيرا إلى أنه تعرض لمشاكل صحية منذ ولادته، مؤكدا أن أسرته كانت الداعم له منذ صغره .

وأضاف عصام أبوزيد أن والدته ووالده هما الداعم الأساسى له، مشيرا إلى أنه متعلق بوالدته كثيرا، مؤكدا أن والدته كانت متأثرة جدا بالحالة الصحية التى كان يمر بها وأنه يتابع مع أحد الأطباء بالإسكندرية وحالته مستقرة، وأنه كان ملتزم فى الذهاب إلى الكتاب الموجود بالقرب من منزله.

وأكد عصام أنه كان يذهب إلى الكتاب ويسمع الأطفال والشباب وهم يرددون القرآن الكريم وكان يحفظ القران من خلال السمع وكان يقوم بالتسميع فى اليوم التالى للسماع.

وأضاف الأول على الجمهورية أنه بدأ فى تعلم التجويد حتى أصبح حافظا لكتاب الله بالتجويد وحصل على إجازة فى القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه حصل على شهادة التخصص هذا العام .

وقال عصام إن والدتي كانت تقرأ له الدروس بسبب إعاقته البصرية وكان يحفظها من خلال والدته حتى الصف الثالث الإعدادى، مشيرا إلى أنه بدأ فى تعلم الحاسب الآلى وأصبح يستطيع التعامل مع الحاسب الآلى من نفسه، مشيرا إلى أنه لم يكن له وقت محدد للمذاكرة، مؤكدا أنه كان متوقعا حصوله على المركز الأول فى المرحلة الثانوية .