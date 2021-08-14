ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي المدمر لأكثر من 225 قتيلا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن عدد ضحايا زلزال هايتي الذى ضرب البلاد اليوم السبت، ارتفع إلى أكثر من 225 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان العشرات تحت الأنقاض.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن الزلزال ضمر العديد من المستشفيات، وحاصر الناس تحت الأنقاض في مدينتين على الأقل في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الجنوبية للبلاد.

وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة لهايتي بعد الزلزال المدمر، وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن أجاز استجابة أميركية فورية وكلف مديرة الوكالة الأميركية للمساعدة الدولية (يو إس ايد) سامانتا باور تنسيق هذا الجهد.

وأعلن المركز الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالاً عنيفاً بقوة 7.2 درجة تم تسجيله قبالة سواحل هايتي، السبت، مشيراً إلى أن الخسائر عالية، والكارثة على الأرجح واسعة الانتشار.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال في المنطقة، قائلاً إن قوته بلغت 7.6 درجة، بينما قال مركز رصد الزلازل في كوبا إنه قوته بلغت 7.4 درجة.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري سقوط عدد كبير من الضحايا، وقال إن الزلزال تسبب في "أضرار جسيمة" في مقاطعة جراند آنس والمناطق الجنوبية، وتعهد بحشد جميع موارد إدارته في جهود الإغاثة بعد الزلزال.