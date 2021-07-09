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CNN عن وفاة جيهان السادات: من أشهر زوجات رؤساء مصر وناشطة فى حقوق الإنسان

الجمعة، 09 يوليه 2021 11:06 ص
CNN عن وفاة جيهان السادات: من أشهر زوجات رؤساء مصر وناشطة فى حقوق الإنسان جيهان السادات وزوجها الرئيس الراحل انور السادات
كتبت ريم عبد الحميد

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علقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على وفاة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، التى توفيت صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت "سى إن إن" على موقعها باللغة العربية إن جيهان السادات تعد واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت الشبكة نعى الرئاسة المصرية للسيدة الراحلة ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الكمال لها، ونشرت بيان المتحدث باسم الرئاسة على صفحته على فيس بوك الذى قال فيه إن رئاسة جمهورية مصر العربية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

 


 


جيهان السادات

وفاة جيهان السادات

رحيل جيهان السادات

وفاه جيهان السادات

السيدة جيهان السادات

وفاة جيهان السادات

المتحدث باسم الرئاسة

وسام الكمال

رحيل جيهان السادات

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