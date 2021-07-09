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وزيرة الخارجية السودانية: الوزير الإثيوبى حاول بث الفتنة بين مصر والسودان

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:42 ص
وزيرة الخارجية السودانية: الوزير الإثيوبى حاول بث الفتنة بين مصر والسودان مريم الصادق
كتب أحمد عرفة

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قالت مريم الصادق وزير خارجية السودان، إن إثيوبيا تحاول إثارة الفتن، موضحة أن ملء سد النهضة أدي لتهديد الأمن المائي للسودان ومصر، ومتابعة: نريد تجنيب المنطقة أي صراع جديد.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، خلال مؤتمر صحفى، إن إثيوبيا تتعامل مع المياه كسلاح للهيمنة به على جيرانها، مشيرة إلى أن الوزير الإثيوبي حاول بث الفتنة بين مصر والسودان.

وتابعت وزيرة خارجية السودان: نحن ومصر نحتاج لاتفاق قانوني وملزم، وكلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن أعطت قوة للموقفين المصري والسوداني.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن لتشجيع الأطراف الثلاث لتعزيز المفاوضات برعاية إفريقية، متابعة: ندعو مجلس الأمن لتشجيع الدول الثلاث على التفاوض في إطار موسع، ونعمل على أن يكون هناك التزام قانوني ملزم قبل الملء، ولكن إثيوبيا ليست ملتزمة بهذا، موضحة أن رسالة إثيوبيا للسودان ومصر رسالة تهديدية.


مريم الصادق

السودان

مصر

اثيوبيا

سد النهضه

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