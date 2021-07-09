اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يوليه 2021 02:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن تمدد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا

الجمعة، 09 يوليه 2021 02:00 ص
واشنطن تمدد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا مساعدات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت واشنطن إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".، بحسب " روسيا اليوم".

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فى بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قوله، إن الوكالات الأممية ومنظمات إنسانية تعتقد أن تمديد الآلية 12 شهرا "ضرورى بالنسبة لعملها لنقل المساعدات بشكل مضمون بينما تستمر العمليات المطولة لإيجاد المساعدات".

 

وأضاف المسؤول الأمريكى أن "هذه هى اللحظة ليقوم مجلس الأمن الدولى بخطوته ويعمل أعضاؤه معا"، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن مصير آلية نقل المساعدات إلى سوريا.

 

وقد عارضت روسيا تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، بينما تقول مصادر دبلوماسية إنها تقدمت بمقترح تمديد عمل معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر.

 

يذكر أن الآلية تم استحداثها فى عام 2014، حيث تم نقل المساعدات عبر 4 معابر. وفى السنوات اللاحقة تم إغلاق 3 منها. وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضى تحت سيطرتها.

 

 


واشنطن

المساعدات الإنسانية

سوريا

أخبار سوريا

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبعوث روسى: المجتمع الدولى معنى بمسئولية التركيز على الوضع الإنسانى فى سوريا

الخميس، 08 يوليه 2021 03:20 م

مسئولة أمريكية: لا بديل عن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود فى سوريا

الأربعاء، 07 يوليه 2021 08:31 ص

بلومبرج: بايدن وبوتين يواجهان اختبارا مبكرا بعد قمة جنيف حول التعاون فى سوريا

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 11:14 ص

وصول طائرة تقل 23 طفلا أعيدوا من مخيمات سوريا إلى روسيا

الأحد، 04 يوليه 2021 06:00 ص

سوريا تعفى مواطنيها القادمين إليها والوافدين من وثيقة تحليل "كورونا"

الخميس، 01 يوليه 2021 03:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة