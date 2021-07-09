مصادر: السفينة إيفرجيفن لم تغادر مصر وما زالت فى بورسعيد للصيانة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، مفاجأة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لم تغادر مصر، ومازالت متواجدة فى مياه البحر المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس الشرقى بمحافظة بورسعيد، وتخضع الآن إلى فحص شامل، والتأكد من سلامتها حتى تتمكن من استئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا.

أظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder، تواجد السفينة "إيفرجيفن"، توقف السفينة فى البحر المتوسط، بالقرب من مدخل قناة السويس الشرقى بمحافظة بورسعيد، وأكد المصدر، أن توقف السفينة بالقرب من محافظة بورسعيد، بناء على طلب الشركة المالكة، من أجل فحصها، وليس لقناة السويس أن تدخل فى عملية التوقف.

واستبدلت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية قبطانها الذى كان يقودها أثناء جنوحها، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التى انطلقت أول أمس الأربعاء من البحيرات المرة بالإسماعيلية، إلى ميناء روتردام بهولندا.

وانتهت أزمة سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين"، والتى كان متحفظًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، واستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا أول أمس الأربعاء، بعقد مؤتمر صحفى عالمى تم خلاله توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، حيث تضمن برنامج الاحتفالية دعوة الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، حيث وجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسيين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية النهائي.

وعقد الأربعاء الماضى، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا عقب نهاية أزمة السفينة "إيفرجيفين"، قال خلاله أن الجانب المصرى لم يتنازل عن شيء خلال التفاوض بأزمة السفينة "إيفرجيفين"، وما هو حدث هو ارتضاء بأرقام بعد تقريب وجهات النظر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنه بالنسبة لمعايير دخول السفن، فيوم الحادث مرت 12 سفينة حمولة أغلبها أكبر من السفينة الجانحة، فالقناة تتحمل دخول سفن أكبر منها فى الحجم والحمولة وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية، ولذلك لم يتم تغيير المعايير لأنها خلال العام الماضى عبر القناة أكثر من 15 ألف سفينة، ونتيجة الحوادث كانت صفر%، والمخاطر موجودة، ولكن يوجد مرشدين لديهم القدرة على التعامل مع كل الظروف، مؤكدًا أن القناة تتحمل كافة السفن العملاقة حول العالم.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يوجد تمييز بين السفن، حيث أن اتفاقية القسطنطينية حددت أن القناة صالحة لعبور كافة السفن دون تمييز، ولا توجد أية أمور سياسية لعبور أى سفينة من قناة السويس، فكل السفن تعامل بنفس المعاملة ونفس المستوى فى الخدمة داخل قناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أنه يتم العمل حاليًا من قبل الهيئة فى عمليات التوسعة التى تتم داخل قناة السويس تتم عبر معدات الهيئة وعمال الهيئة، كما يجرى دخول شركة التحدى التابعة للهيئة لدخول مشروعات التوسعة داخل القناة مستقبلًا، أما عن معدات الإنقاذ فقد تم طلب 2 لنش إنقاذ وسفينة دعم أنقاذ وعليها وحدة غطس، ووحدة ضغط وأوناش عالية لكى تساهم فى الإنقاذ للسفن العالية، كما أنه سيتم توفير إدارتى إنقاذ فى السويس وبورسعيد لتوفير كل المتطلبات للإنقاذ المستقبلى.

موقع تتبع حركة السفن العالمية

سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN

EVER GIVEN

سفينة الحاويات البنمية

إيفرجيفن خلال مغادرة قناة السويس

سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN

سفينة الحاويات البنمية

EVER GIVEN

سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN