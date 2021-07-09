اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يوليه 2021 11:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسئول روسي: الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من سوريا في أي وقت

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:01 م
مسئول روسي: الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من سوريا في أي وقت القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ألكسندر لافرنتييف المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من سوريا في أي وقت.


وأضاف لافرنتييف - في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية - "أعتقد بأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قد يتم في أي وقت"، مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى قرار بمغادرة سوريا أيضًا.


وتابع "يجب أن تتذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر سحب القوات لكن قراره أعيد النظر فيه فيما بعد وتم تأجيله"، مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كان تطورًا هامًا.


وأضاف "نرى أنه مع مغادرة القوات الأمريكية للبلاد، فإن حركة طالبان توسع نفوذها بسرعة إلى جميع أنحاء أفغانستان بأكملها، وتسيطر على العديد من المناطق..التوترات تتصاعد بالتأكيد..ومع ذلك، اتخذ الأمريكيون قرارًا بالانسحاب".


الولايات المتحدة

سوريا

القوات الامريكية في سوريا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة