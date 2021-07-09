اليوم السابع
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مجلس الأمن يصوت على تمديد عملية إدخال المساعدات لسوريا لمدة عام

الجمعة، 09 يوليه 2021 06:04 م
مجلس الأمن يصوت على تمديد عملية إدخال المساعدات لسوريا لمدة عام مجلس الأمن - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قرر مجلس الأمن الدولى خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، تمديد عملية إدخال المساعدات للأراضى السورية لمدة عام وذلك عبر معبر باب الهوى الحدودي.

 

وقال سفيرة النروج لدى الأمم المتحدة، أنه تم اتخاذ قرار بالإجماع على تمديد مهمة إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الأراضى السورية.

 

ومن جانبه قال السفير الروسى، أن الاتفاق على التمديد لمهمة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا نتاج لقاء القمة الذى جرى بين الرئيسين بايدن وبوتين.

 

وأكد سفير روسيا، أنه لأول مرة تتفق روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على قرار من شأنه خدمة سوريا والمنطقة.


مجلس الأمن

إدخال المساعدات لسوريا

سوريا

مساعدات

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