كريم السادات: دفن السيدة جيهان فى القاهرة.. والأسرة تحدد الموعد لاحقًا

كتب محمد رضا

قال النائب كريم طلعت السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن العائلة لم تتسلم جثمان السيدة جيهان السادات، من المركز الطبى الذى كانت تخضع للعلاج فيه حتى الآن، لافتًا إلى أن أسرة السادات لم تنته من تحديد التفاصيل الكاملة لإجراءات الدفن والجنازة لتلقى العزاء.

وأوضح النائب كريم طلعت السادات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السيدة جيهان السادات، سوف تدفن فى القاهرة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن أسرة السادات لم تحسم أمرها بشأن دفن جثمان السيدة جيهان السادات، اليوم أو غدًا السبت، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل سيتم الإعلان عنها فور الاتفاق من قبل أفراد الأسرة.

وفيما يتعلق بالحديث عن مرور جثمان السيدة جيهان السادات، أمام المنصة بمدينة نصر، أشار إلى أن هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائى أيضًا، وأنهم فى انتظار اتفاق أفراد الأسرة على كافة الترتيبات لتوديع السيدة الراحلة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض، وكان محمد أنور السادات، قال فى تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن السيدة جيهان السادات، أصيبت بمرض السرطان منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج فى أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة، مشددًا على أنها لم تصب بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن شبكة "سى إن إن" الأمريكية، علقت - اليوم الجمعة - على وفاة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، التى توفيت صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت "سى إن إن" على موقعها باللغة العربية، إن جيهان السادات تعد واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة فى مجال حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام، وهى مُحاضرة جامعية فى جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل استاذ جامعى ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل".