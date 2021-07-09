اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يوليه 2021 09:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق كلى بامتداد شارع محمد نجيب فى القاهرة الجديدة لتنفيذ أعمال إنشائية

الجمعة، 09 يوليه 2021 08:14 م
غلق كلى بامتداد شارع محمد نجيب فى القاهرة الجديدة لتنفيذ أعمال إنشائية غلق طرق - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بامتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى "مناطق الرحاب" بالقاهرة الجديدة.

الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لحركة المرور من بعد طريق السويس بحوالى (100 متر) اتجاه ميدان عرابى مع تحويل حركة المركبات للاتجاه الآخر، وتنفيذ فاصل لاتجاهات الحركة واستحداث فتحة بجزيرة المنتصف لإعادة حركة المركبات مرة أخرى.

وذلك لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ لمدة يومين اعتباراً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يومى السبت والأحد الموافقين 10،11/7 دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 


المرور

احمد عرابي

القاهرة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة