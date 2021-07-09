طقس الخليج.. حار بالسعودية والإمارات والبحرين والعظمى فى الكويت 49 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية طقسًا شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة، أما الامارات تميل درجات الحرارة للارتفاع، وفى البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب، والعظمى في الكويت 49 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 10 – 20 تصل إلى 35 كم س.

الخليج العربى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:26 والمد الثانى عند 00:21 ..والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثانى عند الساعة 08:06 .

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:07 الثانى عند الساعة 20:46 .. والجزر الاول عند الساعة 15:42 والجزر الثانى عند الساعة 03:43 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 44 33 60 20 دبى 42 34 70 25 الشارقة 42 32 70 25 عجمان 42 31 85 30 أم القيوين 42 30 65 35 رأس الخيمة 40 32 75 35 الفجيرة 48 35 55 20 العين 43 30 45 15 ليوا 46 33 50 10 الرويس 46 31 85 15 السلع 45 32 85 20 دلما 41 30 85 25 طنب الكبرى 40 32 85 25 طنب الصغرى 40 32 85 25 أبو موسى 40 32 85 25 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب ويتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة، وتزداد سرعتها من 17 إلى 22 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20





الكويت



درجة الحرارة العظمى: 49 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 - 60 كم ساعة مثيرة للغبار .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة .