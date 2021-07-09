اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سنفقد نصف أراضينا الزراعية.. رسائل حاسمة من السودان أمام مجلس الأمن (إنفوجراف)

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:39 ص
سنفقد نصف أراضينا الزراعية.. رسائل حاسمة من السودان أمام مجلس الأمن (إنفوجراف) مريم الصادق

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دعت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، مجلس الأمن لدعم المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، لافتة إلى أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لحل الأزمة.
 
أكدت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضى الزراعية فى السودان للنصف، لافتة خلال كلمتها فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة الليلة لمناقشة أزمة السد الإثيوبى، إلى أنه يجب حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، مشددة على ضرورة تشغيل السد بموجب اتفاق ملزم.
 
رسائل حاسمة للسودان
رسائل حاسمة للسودان

 


سد النهضة

اثيوبيا

مجلس الامن

جلسه مجلس الامن

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