اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يوليه 2021 02:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سنحمى حقنا فى الحياة.. رسائل حاسمة من سامح شكرى بمجلس الأمن.. إنفوجراف

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:20 ص
سنحمى حقنا فى الحياة.. رسائل حاسمة من سامح شكرى بمجلس الأمن.. إنفوجراف الوزير سامح شكرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن سد النهضة سيؤدى لأضرار لا تعد ولا تحصى لمصر، مؤكدا أن الضرر الذى سينتجه سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق قانونى ملزم، سيؤدي لحرمان الملايين من المصريين من المياه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتدمير آلاف الأفدنة وزيادة التصحر في البلاد.
 
سنحمى حقنا فى الحياة.. رسائل حاسمة من سامح شكرى بمجلس الأمن
سنحمى حقنا فى الحياة.. رسائل حاسمة من سامح شكرى بمجلس الأمن
 
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، الخميس، أهمية أن يبذل المجتمع الدولى جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودى لمصر، بالدعوة للأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق في إطار توقيت زمنى محدد، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمامنا بديل لحماية حقها في الحياة.
 

سد النهضة

سامح شكرى

مجلس الامن

اثيوبيا

جلسه مجلس الامن

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة