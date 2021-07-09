تستطلع سلطنة عمان يوم غدٍ /السبت/ رؤية هلال شهر ذى الحجة لهذا العام 1442 هـ بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللجنة العمانية برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني وعضوية، سوف تجتمع غدا لاستطلاع رؤية هلال شهر ذى الحجة.
ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد-۱۹/، والأوضاع الحالية بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة.
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