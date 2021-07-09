ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد-۱۹/، والأوضاع الحالية بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة.