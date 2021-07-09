أ ش أ

تستطلع سلطنة عمان يوم غدٍ /السبت/ رؤية هلال شهر ذى الحجة لهذا العام 1442 هـ بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللجنة العمانية برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني وعضوية، سوف تجتمع غدا لاستطلاع رؤية هلال شهر ذى الحجة.