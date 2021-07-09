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سفير السعودية بالقاهرة ينعى جيهان السادات: خالص التعازي لمصر حكومة وشعبا

الجمعة، 09 يوليه 2021 09:17 م
سفير السعودية بالقاهرة ينعى جيهان السادات: خالص التعازي لمصر حكومة وشعبا الراحلة جيهان السادات والسفير أسامة نقلى
كتب آسر أحمد

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حرص السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، على تقديم واجب العزاء، فى السيدة الراحلة جيهان السادات التى رحلت عن عالمنا اليوم.

ونشر سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، صورة تجمعه مع السيدة الراحلة، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "عاصرت حقبة الرئيس أنور السادات (رحمه الله) بكل تفاصيلها، وعندما جلست إليها وجدت المزيد، ومع تجدد اللقاءات أُسرياً أستزيد، جَمَعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسى ولسان الأكاديمي"، مضيفاً "خالص التعازى لـ مصر، قيادة وحكومة وشعباً، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته، ورموز وكبار رجال الدولة، قد تقدموا الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته واجب العزاء لأسرة الراحلة، وقراء الفاتحة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تم دفن الجثمان بمدينة نصر بالمنصة فى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

الراحلة جيهان السادات والسفير أسامة نقلى
الراحلة جيهان السادات والسفير أسامة نقلى

 


جيهان السادات

أسامة نقلي

سفير السعودية بالقاهرة

وفاة جيهان السادات

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