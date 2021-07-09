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سامح شكرى يدعو مجلس الأمن للقيام بدوره فى ملف سد النهضة للتوصل لاتفاق

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:26 ص
سامح شكرى يدعو مجلس الأمن للقيام بدوره فى ملف سد النهضة للتوصل لاتفاق سامح شكرى
كتب أحمد عرفة

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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها، موضحا أن كل البيانات التي تتسم بالطابع الاستعمارى الذى ذكرته إثيوبيا لا يساعد تماما على حل أزمة سد النهضة ولا يمت للواقع بصلة.


وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى، أنه على مجلس الأمن القيام بدوره في ملف سد النهضة للتوصل لاتفاق، متابعا: نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة.

وقال سامح شكرى، إن سد النهضة ليست قضية يصعب حلها وإثيوبيا لم تظهر إرادة سياسية للتوصل إلى حل، موضحا أنه تم تمديد هذه المفاوضات لأكثر من عقد من الزمن، وإثيوبيا أظهرت اتخاذ إجراءات أحادية ضد كل من مصر والسودان.


سامح شكرى

سد النهضه

مصر

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