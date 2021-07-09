رئاسة الحرمين تكلف 4 آلاف عامل لتعقيم المسجد الحرام استعدادا لموسم الحج

كتب محمد شعلان

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكليف أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتعقيم كامل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه طوال 10 مرات يوميا استعدادا لموسم الحج العام الحالي 1442هـ، مفيدين بأن عملية التعقيم مستمرة حتى بداية مناسك الحج، وفق ما نقل الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر".

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، على ضرورة حصول جميع موظفي الصفوف الأمامية المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام على لقاح فيروس كورونا، وفق "عكاظ".

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي حددتها الرئاسة توزيع الكاميرات الحرارية بالمداخل المخصصة للحجاج، وتهيئة المراكز الصحية داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع وزارة الصحة وتعقيم العربات بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات الصحية وتوفير أجهزة الكشف الحراري على المداخل، وتعقيم سيارات نقل الجنائز وعربات المرافقين قبل وبعد كل صلاة وتوفير المعقمات والكمامات.

من جهة أخرى تضمنت الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة توزيع 200 ألف عبوة من مياه زمزم يومياً على الحجاج، وتوفير 10 عربات لتوزيع المياه في صحن المطاف.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أعلن إنهاء استعدادات المسجد الحرام لموسم الحج المقبل، مفيدا بأن رئاسة الحرمين تستعد بقوى عاملة تصل لأكثر من 10 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1442، وفق ما نقل الحساب الرسمى على "تويتر" لرئاسة شئون الحرمين.