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"خارجية السودان": دولتا المصب لديهما مخاوف مختلفة حول سد النهضة يجب حلها

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:52 ص
"خارجية السودان": دولتا المصب لديهما مخاوف مختلفة حول سد النهضة يجب حلها مريم الصادق
كتب أحمد عرفة

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قالت مريم الصادق، وزير خارجية السودان، إن دولتى المصب لديهما مخاوف مختلفة حول سد النهضة يجب حلها، موضحة أن المواقف المصرية والسودانية متطابقة بشكل كبير.

ووصفت وزيرة الخارجية السودانية، تصريحات الوزير الإثيوبى في مجلس الأمن بالمؤسفة، موضحة أن كلمة الوزير الإثيوبى تضمنت هجوما على العرب الأفارقة وهجوما على الجامعة العربية.

وأوضحت مريم الصادق، أن كل خطابات إثيوبيا بها فراغ وتصرف النظر على القضايا الهامة التي تتعلق بمصر السودان، مؤكدة أن مصر والسودان متحدان في القضايا الأساسية بشأن أزمة سد النهضة.

واستطردت وزيرة الخارجية السودانية: نتفاءل بالطريقة التي سيتعامل فيها مجلس الأمن بشأن سد النهضة، ونريد من الاتحاد الإفريقى أن يعزز تعاونه مع المجتمع الدولي بشأن ملف سد النهضة.


مريم الصادق

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مصر

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