تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

كتب إسلام حشاد

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ورصدت السلطات الصحية 8506 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24406 تحليلا مخبريا، ويترفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي.



يشار إلى أنه جرى إعلان، اليوم الجمعة، مشاركة الجيش التونسى في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بتعليمات من الرئيس التونسي، وفى بيان للرئاسة التونسية دعت المواطنين للالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل.



وتعيش تونس وضعا صحيا حرجا تحت وقع الموجة الرابعة من الوباء التي ضربت البلاد منذ أسابيع، ليتفشى بشكل غير مسبوق لوباء كورونا القاتل فى تونس، ما دفع وزارة الصحة التونسية اليوم لإعلان انهيار المنظومة الصحية في البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة، لقد انهارت المنظومة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا. وفق إذاعة موزاييك التونسية، وأعلنت أن أجنحة العناية المركزة بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى في غالبية المستشفيات، كما دعت المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات.