اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يوليه 2021 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:41 م
تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا منذ بدء الجائحة كورونا - أرشيفية
كتب إسلام حشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
 
ورصدت السلطات الصحية 8506 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24406 تحليلا مخبريا، ويترفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.
 
يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي.

يشار إلى أنه جرى إعلان، اليوم الجمعة، مشاركة الجيش التونسى في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بتعليمات من الرئيس التونسي، وفى بيان للرئاسة التونسية دعت المواطنين للالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل.

وتعيش تونس وضعا صحيا حرجا تحت وقع الموجة الرابعة من الوباء التي ضربت البلاد منذ أسابيع، ليتفشى بشكل غير مسبوق لوباء كورونا القاتل فى تونس، ما دفع وزارة الصحة التونسية اليوم لإعلان انهيار المنظومة الصحية في البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة، لقد انهارت المنظومة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا. وفق إذاعة موزاييك التونسية، وأعلنت أن أجنحة العناية المركزة بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى في غالبية المستشفيات، كما دعت المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات.

تونس

حصيلة وفيات كورونا

اخبار

كورونا

فيروس كورونا

اخبار تونس

الصحة

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الوضع كارثى والمركب يغرق.. تونس تعلن انهيار المنظومة الصحية بعد تفشى كورونا.. مسئولون: 10 آلاف إصابة و134 وفاة خلال 24 ساعة.. الأزمة تدفع للمستشفيات المتنقلة.. اللجنة المدنية لمكافحة الوباء: جريمة مكتملة

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:13 ص

تونس: وضع كارثى يضرب المستشفيات بسبب نقص الأوكسجين وإرهاق الأطباء

الجمعة، 09 يوليه 2021 09:09 ص

مندوب تونس بمجلس الأمن يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

الخميس، 08 يوليه 2021 09:46 م

مجلس الوزراء الليبى يغلق المنافذ البرية والجوية مع تونس أسبوعا بسبب كورونا

الخميس، 08 يوليه 2021 07:58 م

اعتراضا على سياسة الغنوشى.. 3 كتل ببرلمان تونس تعلق مشاركتها فى أعمال اللجان

الخميس، 08 يوليه 2021 07:37 م

تونس تعلن انهيار المنظومة الصحية فى البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا

الخميس، 08 يوليه 2021 04:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة