انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا وطلاب الشعبة العلمية يؤدون اختبار العربى

كتب محمود طه حسين

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا السبت 10 يوليو الجارى امتحان مادة اللغة العربية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب، موضحة أن الوقت المخصص للامتحان فى المادة وفق ما هو معلن فى جداول الاختبارات، مؤكدة أنه يجب حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ" 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ولجان السير جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، محذرة الطلاب من أى محاولات غش، قائلة: سيعاقب أى شخص يحاول الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان بكل قسوة.