وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير ، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، التضامن الكويتي مع الأشقاء في تونس في مختلف الأزمات وفي هذا الظرف العصيب، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الكويتي لن يتوانى في دعم الشعب التونسي.



وقال الساير إنه تم الاتصال برئيس الهلال الأحمر التونسي الدكتور عبداللطيف شابو للوقوف على الاحتياجات الصحية العاجلة والاطلاع على الوضع الصحي والوبائي هناك، حيث أعرب شابو عن بالغ شكره للكويت وللجمعية على المساهمة والوقوف إلى جانب الشعب التونسي في هذا الظرف.

وشدد الساير على حرص الكويت على مد يد العون لتونس ومساعدتها في التصدي للجائحة وعلى وقوف الهلال الأحمر الكويتي إلى جانب الأشقاء في تونس في السعي الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها بلدهم حاليا.