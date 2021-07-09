القاهرة والخرطوم تحذران من تداعيات سد النهضة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: القاهرة والخرطوم تحذران من تداعيات سد النهضة.



وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: استعراض شامل لأبعاد الأزمة فى جلسة مجلس الأمن.. القاهرة والخرطوم تحذران من تداعيات سد النهضة.. سامح شكرى: التفاوض وصل لـ«طريق مسدود» و100 مليون مصرى فى خطر.. تعنت إثيوبيا.. سبب فشل المفاوضات.. والسودان: يهدد أرواح أبنائنا.. والدول الأعضاء تحذر من عدم التوافق.. مصر تواجه تهديدا وجوديا.. وسنحمى حقنا فى الحياة.. مريم الصادق: سلوك أديس أبابا يهدد الشعبين المصرى والسودانى.. مندوبة أمريكا تطالب بـ«استئناف عاجل» للمفاوضات.. والمبعوث الأممى للقرن الأفريقى: على كل الأطراف الاتفاق على آلية فض النزاع



الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات.. الرئيس وقرينته يقدمان واجب العزاء لأسرة الراحلة.. الرئيس يقرر منح جيهان السادات وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس.. قرينة الرئيس: كانت نموذجا للمرأة المثالية وضحت براحتها من أجل بلدها

393 ألف طالب «ثانوية» بالشعبة العلمية يؤدون امتحان «اللغة العربية» اليوم.. تنبيهات مشددة من «التعليم» قبل ساعات من بدء ماراثون نهاية العام تشمل توفير الهدوء للطلاب وتوزيع الأسئلة وفق النماذج المتاحة.. والتصدى للغش بكل قوة ومنع دخول المحمول.. واستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع



مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية لـ«النواب».. غدا تقرير اللجنة العامة: مبررات دستورية وقانونية وتنظيمية توجب ضرورة التعديل بعد إنشاء غرفة ثانية للبرلمان

تراجع الإصابات اليومية بكورونا لـ97%.. «الصحة»: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن مع نهاية العام.. وتؤكد: 2708 إصابات لكل مليون نسمة.. ونسبة التعافى تقفز لـ76.3%



اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻗﺒﻮل دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

»اﳌﺎﻟﻴﺔ«: أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 مليون ﻓﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ.. »ﻣﻌﻴﻂ«: ﻧﻤﻀﻰ ﺑﻘﻮة ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.. وﻟﺪﻳﻨﺎ أدوات ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ