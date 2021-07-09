الصحة: التطعيم بلقاح "استرازينيكا" مستمر ولا صحة لوقفه بمصر

كتب وليد عبد السلام

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن توقف التطعيم بلقاح فيروس كورونا "استرازينيكا"، مؤكدة استمرار تلقى المواطنين للقاح استرازينيكا، واللقاحات الأخرى للجرعات " الأولى والثانية" ، ومؤكدة استمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية.



وأوضحت الوزارة أنه يتم التوسع فى الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول فى القارة الأفريقية التى بدأت في تصنيع فيروس كورونا محلياً، في ظل محدودية الإنتاج العالمى.



وأكدت الوزارة أن مصر قد حصلت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا خضعت للتحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى ضخ 610 آلاف جرعة بمراكز اللقاح بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تحليلها.



كما أكدت الوزارة أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام للقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع المقبل تكفى لتصنيع 3 ملايين جرعة بالإضافة إلى استقبال مواد خام تكفي لتصنيع 4.6 مليون جرعة بنهاية شهر يوليو الجاري، كما أنه من المقرر أيضاً استقبال عدد كبير من الجرعات من لقاحي "استرازينيكا" و "فايزر" خلال أيام، حيث سيتم تخصيصها لأغراض السفر.



وأشارت الوزارة إلي إنه جار الانتهاء من تصنيع 2.4 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محلياً (Vacsera - Sinovac made in Egypt)، ومن المقرر توزيعها بمراكز تلقي اللقاحات بنهاية الشهر الجاري.



وأوضحت الوزارة أنه يتم توفير الجرعة الأولى والثانية لجميع متلقي اللقاح بالمراكز لضمان حصولهم على الجرعات الكاملة في مواعيدها المحددة، موضحًا أن الموقع الإلكتروني يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين للحصول على اللقاح.

وتناشد وزارة الصحة والسكان جميع الصحف والمواقع الإخبارية، وكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر أو تداول اى معلومات أو بيانات مغلوطة، إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية لعدم إثارة البلبلة لدى الرأى العام، وخاصة فى الملفات التي تمس الأمن القومى الصحي للبلاد.









