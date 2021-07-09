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السكة الحديد تستبدل عربات قطارات بأخرى مُحسنة وتختصر رحلات بخط الصعيد

الجمعة، 09 يوليه 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستبدل عربات قطارات بأخرى مُحسنة وتختصر رحلات بخط الصعيد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من غد السبت باستبدال تركيب عربات بعض القطارات العاملة على خط القاهرة/ الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة مُحسنة المعروفة باسم "تحيا مصر"، وذلك في إطار تحسين مستوى والخدمة وتحديث القطارات العاملة على خطوط الهيئة وإعادة تأهيلها.

وتشمل قائمة القطارات التي سيتم استبدال عرباتها قطارات أرقام 142/ 1111 /1110/141، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات، ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.

كما تقوم هيئة السكة الحديد اعتبارا من الثلاثاء المقبل باختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بحيث لا يصل بورسعيد وتنتهى رحلته في القاهرة، على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساء ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساء، ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساء.


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