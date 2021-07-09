السعودية توافق على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

كتب إسلام حشاد

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فى المملكة العربية السعودية، عن الموافقة على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل.

وفى مطلع الشهر الجارى، وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاح (موديرنا) فى حالات الطوارئ لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وأفادت صحيفة (دايلى باكستان) بأن هذه الخطوة تأتى فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة الواقعة فى جنوب آسيا لتلقى 2.5 مليون جرعة من اللقاح من الولايات المتحدة عبر مرفق (كوفاكس)، الذى يهدف إلى إتاحة لقاحات فيروس كورونا، بشكل منصف على الصعيد العالمى.

ونقلت الصحيفة عن هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية القول إنه جرى استيفاء جميع متطلبات الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا، وإصدار إرشادات الحصول على اللقاح لموظفين القطاع الطبى والأفراد.

يُشار إلى أنه على عكس اللقاحات الأخرى، يحتاج لقاح "موديرنا" إلى معالجة خاصة وصيانة سلسلة التبريد للحفاظ على فعاليته. كما يجب نقل العبوات بأمان، وتخزين نفايات اللقاح وإدارتها والتخلص منها فى جميع مرافق التطعيم.

وشددت الهيئة أيضًا على ضرورة إعطاء اللقاح للنساء الحوامل والمرضعات، بما فى ذلك المصابات بأمراض مزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوى وأمراض الكبد المزمنة، بحسب الصحيفة.

كما حذرت أنه لا ينبغى تطعيم الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة أو فورية، مُضيفة أنه لا يُنصح باللقاح أيضًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا فى ظل عدم وجود دراسة على الأصغر سنًا.

يُذكر أن الولايات المتحدة، قررت فى وقت سابق إرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا إلى باكستان.