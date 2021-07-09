السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام سعودية، إنه تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من مرصد تمير بالمملكة، مشيرة إلى أنه سيتم انتظار قرار المحكمة العليا في هذا الشأن، وفق ما نشرت صحيفة "سبق".

وكتب الفلكي السعودي، خالد صالح الزعاق، على صفحته الشخصية بموقع تويتر: تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير".

وكانت المحكمة العُليا السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

كما دعت المحكمة العُليا في السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.