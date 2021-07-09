اليوم السابع
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الرئيس السيسى وقرينته يقدمان واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات.. صور

الجمعة، 09 يوليه 2021 05:11 م
الرئيس السيسى وقرينته يقدمان واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته
كتب محمود العمرى - تصوير محمد الحصرى

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، وقرأ الفاتحة للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

جنازة السيدة جيهان السادات (1)
 

جنازة السيدة جيهان السادات (3)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (4)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (5)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (6)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (7)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (8)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (9)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (10)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (11)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (12)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (13)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (14)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (16)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (17)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (18)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (19)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (20)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (21)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (22)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (23)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (24)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (25)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (26)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (27)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (28)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (29)
 
جنازة السيدة جيهان السادات (30)
 

 


جيهان السادات

السيدة جيهان السادات

وفاة جيهان السادات

وفاة السيدة جيهان السادات

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