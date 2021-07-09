الجيش التونسى يشارك فى عمليات التلقيح ضد كورونا بتعليمات من الرئيس

كتب إسلام حشاد

يشارك الجيش التونسى في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بتعليمات من الرئيس التونسي، وفى بيان للرئاسة التونسية دعت المواطنين للالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل.



وتعيش تونس وضعا صحيا حرجا تحت وقع الموجة الرابعة من الوباء التي ضربت البلاد منذ أسابيع، ليتفشى بشكل غير مسبوق لوباء كورونا القاتل فى تونس، ما دفع وزارة الصحة التونسية اليوم لإعلان انهيار المنظومة الصحية في البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة، لقد انهارت المنظومة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا. وفق إذاعة موزاييك التونسية، وأعلنت أن أجنحة العناية المركزة بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى في غالبية المستشفيات، كما دعت المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات.



يأتي هذا بعد أن قفزت أعداد الإصابات لتصل قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن البلاد من السيطرة على التفشي، ليرتف بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة في تونس.