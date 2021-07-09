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التعليم: الدولة أكملت استعداداتها بتوفير كل السبل لضمان امتحانات عادلة

الجمعة، 09 يوليه 2021 11:11 م
التعليم: الدولة أكملت استعداداتها بتوفير كل السبل لضمان امتحانات عادلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020 -2021، أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر بإذن الله.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رد على انطلاق امتحانات الثانوية العامة من العاشرة صباحا، قائلا: لأننا نطلب وجود أعضاء اللجان الساعة 8 صباحا للتحضير للتعقيم ثم تواجد الطلاب الساعة 9 صباحا للتسجيل والكشف على التابلت والكشف على الموبايل والتجهيز ثم الامتحان الساعة 10 صباحاً.

وتابع الوزير فى رده على استفسارات أولياء الأمور حول تأكد الملاحظين من سلامة التابلت أم مسئولى IT : موضحا أن الوزارة تهتم كثيرا بالتابلت ونخشى من الغش ونحن جميعا نعلم أن الغش للأسف يحدث لأعوام طويلة بدون تابلت عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث وسماعات مخفية فى الملابس وموبايلات يتم إلقاؤها من أسوار المدارس والعديد من الحيل الأخرى وهذه آفة مجتمعية علينا جميعا الانتباه لها لأن الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وبعدالة ونزاهة وليست معركة حربية كما أصبحت هذه الأيام للأسف الشديد.

وأكد الوزير: طلب منا الكثيرون أن نيسر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وسمحنا بحلها منزليا ثم ماذا حدث؟ الغالبية تغش الحلول وتعتمد على إجابات تباع فى كل مكان ولا دخل للتقنيات فى هذا وإنما لب القضية فى فهم ماذا نريد من التعليم هل هو التعلم فعلا أم الدرجات حتى لو لم نستحقها أو نجتهد فى سبيلها.

وقال الوزير: أترك الأمر لكم للتفكر قبل الاعتقاد بأن التابلت هو وسيلة الغش، التابلت وسيلة تعلم رائعة أن كنا حقا نريد ذلك أما الغش فهو انعكاس لفهم خاطئ عند الكثيرين.


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موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2021

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