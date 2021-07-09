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افتتاح 15 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا اليوم فى 7 محافظات

الجمعة، 09 يوليه 2021 05:30 ص
افتتاح 15 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا اليوم فى 7 محافظات مسجد جديد
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 15 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1526 مسجدًا، منها 1406 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و120 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
ونشرت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها اليوم على النحو التالى:

مديرية أوقاف البحيرة:

1. سيف النصر – الحاجر كفر الدوار.
2. السناوي الحمرا- سيدي غازي – كفر الدوار.
3. حسن قاسم – جعيف – ايتاي البارود.
4. شاهين – الخلالية - الدلنجات.
5. محمد سالم عبد الله – زاوية غزال - دمنهور.
6. ع. العزيزي – فرنوي – شبرا خيت.
7. العصاره – جبارس بحري – ايتاي البارود.
8. النور – قرية على بن أبي طالب - بدر.

مديرية أوقاف الشرقية:

9. الفتح – ديرب نجم.
10. الشرايفة – ديرب البلد.
مديرية أوقاف سوهاج:
11. النور بني خالد الشرقية أولاد يحيي – دار السلام.

مديرية أوقاف قنا:

12. الشيخ رمضان يونس الهمامي  - حاجر الجبل – هو- نجع حمادي.

مديرية أوقاف أسوان:

13. التقوى - دراو.

مديرية أوقاف الإسكندرية

14. أحمد عرابي – منطقة محرم بك.

مديرية أوقاف القليوبية:

15. يوسف سليمان – المنزلة – طوخ.

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