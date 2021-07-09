اليوم السابع
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استعدادات مكثفة أمام النصب التذكارى قبل دفن جثمان السيدة جيهان السادات

الجمعة، 09 يوليه 2021 01:58 م
استعدادات مكثفة أمام النصب التذكارى قبل دفن جثمان السيدة جيهان السادات استعدادات مكثفة أمام النصب التذكارى
كتب محمد الحصرى

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استعدادات مكثفة أمام النصب التذكارى، بمدينة نصر، تمهيدا لدفن جثمان السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

ويوم أمس، علق محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات قائلا، إنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة وهى ليست كورونا.

 

استعدادات لجنازة جيهان السادات (1)
 
استعدادات لجنازة جيهان السادات (2)
 
استعدادات لجنازة جيهان السادات (3)
 
استعدادات لجنازة جيهان السادات (4)
 
استعدادات لجنازة جيهان السادات (5)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (1)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (2)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (3)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (4)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (5)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (6)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (7)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (8)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (9)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (10)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (11)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (12)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (13)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (14)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (15)
 
استعدادات جنازة جيهان السادات (16)
 

 


جيهان السادات

السيدة جيهان السادات

وفاة جيهان السادات

مجلس الشيوخ

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