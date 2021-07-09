أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

تشهد أسعار اللحوم البلدى استقرارا في الأسواق ومحلات الجزارة وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

كما استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

وكان محمد ريحان عضو شعبة القصابين كشف عن أسعار الأضاحي بالنسبة للسوق المحلى قبل العيد، موضحا أن السوق متوسط الإقبال، حيث إن هناك ارتفاعا طفيفا فى أسعار الأضاحى يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي.

وأشار ريحان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار العجول البقرى الكيلو يتراوح بين 57-60 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، والعجول الجاموسى من 52-54 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الخرفان بين 63 - 65 جنيها للكيلو بحسب الجودة والمنطقة، بينما سجلت أسعار الجديان الأغلى، حيث يصل سعر الكيلو إلى 70 جنيها للكيلو.