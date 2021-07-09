أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات.



وحضر الجنازة جمال السادات، نجل السيدة الراحلة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر



الرئيس السيسى وقرينته يقدمان واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، وقرأ الفاتحة للرئيس الراحل محمد أنور السادات.



جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض. لطلاب الثانوية العامة.. لا ضرر فى عدم إحضار التابلت غدا بالامتحانات أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى ضرر على الطالب فى عدم إحضار التابلت غدا السبت فى أول يوم بالامتحانات النهائية، مشيرة إلى أن التابلت هدفه تسجيل الحضور وهذا يتم أيضا ورقيا فى كراسة الأسئلة والبابل شيت وأيضا الاستعانة بالكتاب الإلكترونى من التابلت، موضحة أن أى طالب لديه مشكلة فى الجهاز أو لا يرغب فى إحضاره لا توجد مشكلة لديه. "شكرى" ‏ووزيرة خارجية السودان يلتقيان اللجنة العربية المعنية بملف سد النهضة ي أعقاب جلسة مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مجدداً بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي‬⁩ فى حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة ‬⁩والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد‬⁩. ‬‬‬‬‬‬ سيناتور روسى: مصر اتخذت كافة الإجراءات لضمان سلامة السياح الروس أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشيف أن سلامة الروس الذين يفضلون قضاء الإجازة في المنتجعات المصرية مكفولة بشكل كافٍ وسط إجراءات التأمين الإضافية التى اتخذها الجانب المصرى والجهود المتضافرة لاختصاصى البلدين خلال السنوات الست الماضية. منظمات حقوقية: إثيوبيا لا زالت تراوغ وكلمة مصر أمام مجلس الأمن كشفت سبب فشل المفاوضات أشادت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، بكلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، مشيرين إلى أنها كانت وافية وكشفت مدى تعنت إثيوبيا وقراراتها المنفردة ببناء وملء السد دون النظر للأضرار والمخاطر التي ستلحق بدولتي المصب، فضلا عن مسؤوليتها في إفشال المفاوضات، مؤكدين حرص مصر والسودان على الأمن والسلم الدوليين. اتحاد الكرة يستفسر من الكاف والمغرب عن مصير نهائى أفريقيا بعد تأجيل البطولة العربية بدأ اتحاد الكرة المصرى اتصالاته مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وكذلك الاتحاد المغربى، من أجل التعرف على مصير مباراة الأهلى وكايزرتشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له يوم 17 يوليو الجارى، بعد قرار الاتحاد العربى لكرة القدم بتأجيل البطولة العربية للناشئين التى كان مقررا إقامتها فى المغرب فى الفترة من 29 يوليو الجارى حتى 14 أغسطس المقبل. دار الإفتاء: صوت المرأة ليس عورة وتلاوتها القرآن أمام الرجال الأجانب جائز أكدت دار الإفتاء أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة، ومجرد قراءتها القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائزة؛ لأنها من جنس الكلام، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية، منها، ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن..." الحديث رواه البخاري. ووجه الدلالة: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقر أصحابَه على سماعه. توافد جماهيرى كبير فى تاسع أيام معرض الكتاب.. فيديو وصور بدأ معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 52، استقبال الجمهور في يومه التاسع، بعد دقائق من فتح أبواب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتى تستمر فعالياته حتى 15 يوليو الحالى تحت شعار فى "القراءة حياة"، وتواجدت على بوابات المعرض أفراد الشرطة وأيضا موظفى الصحة لتأمين الزائرين من خارج ومن داخل بوابات معرض القاهرة الدولى للكتاب. وزيرة الصحة تعلن تأسيس مدرستين للتمريض بإشراف مصرى في جنوب السودان عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزيرة الصحة الجنوب سودانية إليزابيث أشواي، جلسة مباحثات ثنائية، لمناقشة التعاون بين البلدين فى القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة بجمهورية جنوب السودان.

