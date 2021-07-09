أحمد قذاف الدم ينعى جيهان السادات: نموذج للسيدة المصرية تساند وتؤازر

أحمد جمعة

عبر أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسى فى جبهة النضال الوطنى الليبية، عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لأسرة الرئيس الراحل أنور السادات فى وفاة السيدة جيهان السادات، واصفا إياها برفيقة دربه الطويل السنوات المرة والحلوة العصيبة والسعيدة.

وأضاف قذاف الدم، لقد كانت نموذج للسيدة المصرية تسانده وتشد من أزره، مثقفه وذات شخصية قوية ولمسنا ذلك فى حواراتها فى السبعينات مع القذافى ودفاعها عن المرأة وعن معتقداتها، ومهما إختلفت معها لا بد أن تحترم شخصيتها.

واستطرد قائلا، لم يعد سرا بأننى كنت أننى كنت أتردد على مصر فى سنوات القطيعة للقاء بالرئيس السادات كنت أجدها تقف إلى جانبه.. تبارك هذه الحوارات السرية، وتحرص على عودة علاقات الود، وكنت المس ذلك فى إبتسامتها كلما إحتد النقاش وعلا صوت الرئيس السادات.

واختتم قائلا:"رغم المد والجزر الذى شاب علاقتنا بالرئيس السادات، ووصلت إلى درجة أن يخطب لى القائد جيهان الصغيرة إلى مواجهات عام 1977 نتذكر اليوم الراحلة بكل خير وندعوا لها بالجنة والمغفرة.