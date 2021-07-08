نائب وزيرة التخطيط: مؤتمر اقتصادى فى 14و15 يوليو لتنمية قنا وسوهاج.. فيديو

كتبت أسماء أمين

كشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن إقامة مؤتمر اقتصادى في قنا وسوهاج خلال يومى 14 و 15 الشهر الحالي لحدوث تنمية اقتصادية حقيقة في قنا وسوهاج ، وخاصة وأنه يوجد اهتمام من جانب الوزارة ووزارة التنمية المحلية، لعمل تنمية الاقتصادية في صعيد مصر.

وأشار كمالى أن مشروع الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبدعم البنك الدولى في قنا وسوهاج، والذى تم ادراجه في منصه الأمم المتحدة مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في مصر معالجة الفجوات التنموية في المحافظات التي تحتاج دفعة ومجهود مع ظهور نتائج جيدة.

وأوضح كمالى لـ"اليوم السابع" أن مصر نجحت في في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعلى راسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وأشار نائب وزيرة التخطيط أنه يوجد تنوع في البرامج والمبادرات المصرية التي تم تسجيلها على منصات الامم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، وكان على رأسها مبادرة حياة كريمة والتي نشعر بالفخر بها نظرا لكونها مباردة غير مسبوقة وستعمل نقلة نوعية للقرى في مصر.

وتابع كمالى ان المشروع الخاص بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، لعمل منظومة الكترونية لتنظيم الخطط والمتابعة لتساهم في حدوث نتائج مهمة ومنها تحسين وضع الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثمارى للحكومة، وإتاحة البيانات وكفاءة الاستثمار العام مع الشفافية، موكدا أنه ولأول مرة في مصر سيكون هناك ربط للمشروعات الحكومية الاستثمارية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هناك حاليًا سهولة شديدة من الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة. لمتابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار كمالى إلى أن المشروع الخاص برواد الاعمال 2030 ، والذى تم إدراجه في منصة الأمم المتحدة، موكدا أهمية هذا المشروع نظرا لأهمية ريادة الأعمال والتي تقوم على وجود شباب قارد على انشاء مشروعات خاصة به بدلا الوظائف والتفكير في المشروعات الخاصة.

ويذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجحت في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.