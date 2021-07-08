اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 11:06 م
أكرم القصاص
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مواد البناء ترحب بقرار حماية المنافسة بتخفيض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت

الخميس، 08 يوليه 2021 07:45 م
مواد البناء ترحب بقرار حماية المنافسة بتخفيض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء
كتب أحمد حمادة

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رحبت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية بقرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة علي طلب المصانع المنتجة للأسمنت بما يحقق ضمان تواجدها في المنافسة وتوفير احتياجات السوق والحفاظ علي العمالة بها.

جاء ذلك في ظل قرار جهاز حماية المنافسة بشأن فحص طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج، وذلك لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورونا  العالمي.

وقالت الشعبة برئاسة أحمد الزيني في بيان لها إنها تسعي لمعاونة الجهاز بمتابعة الحركة التجارية في هذا القطاع  من خلال تقرير دوري يرصد آخر المستجدات وحالة السوق ورفعها إلى المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.


الاسمنت

مصانع الاسمنت

حمايه المنافسه

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